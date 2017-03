George R.R. Martin vuole aprire il proprio studio cinematografico

Come se non bastassero le numerose distrazioni che impediscono allo scrittore George R.R. Martin di completare la stesura del preannunciato The Winds of Winter, nuovo capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, si profila il lancio di un progetto.

La notizia arriva da Rolling Stone. Il celebre Martin avrebbe annunciato l'intenzione di aprire un proprio studio cinematografico in New Mexico. Stagecoach Foundation, questo sarà il nome della struttura, sarà uno studio no-profit che sorgerà nella città in cui Martin vive, Santa Fe. Il sindaco Javier Gonzales ha rilasciato un'intervista all'Albuquerque Journal in cui spiega che l'idea di George R.R. Martin è di rendere la struttura "accessibile ed economica" così da permettere ai registi già affermati, ma anche agli emergenti di avere uno spazio in cui girare i propri film. I fratelli Coen si sarebbero già impegnati a usare la Stagecoach Foundation per girare parte del loro prossimo film.

Negli ultimi anni il New Mexico ha già ospitato grandi produzioni quali Batman v Superman: Dawn of Justice, Independence Day: Rigenerazione e Cani sciolti, ma anche serie tv come Preacher, Breaking Bad e Longmire. Con l'intervento di George Martin lo stato si candida a diventare la nuova Hollywood del southwest fornendo strutture fondamentali per le piccole e grandi produzioni. In tutto ciò lo scrittore troverà il tempo per ultimare The Winds of Winter?

