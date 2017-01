George R.R. Martin: "The Winds of Winter uscirà nel 2017... forse"

Ormai siamo abituati alle false speranze fornite da George R.R. Martin e dai suoi ritmi di scrittura rilassati. Stavolta, però, sarebbero in arrivo buone notizie sul fronte The Winds of Winter.

Il sesto atteso romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco potrebbe uscire nel 2017. Almeno questo è quello che lascia capire lo scrittore nel suo LiveJournal in cui scrive:

"Non ho ancora finito, ma ho fatto progressi. Non quanto speravo un anno fa, quando pensavo che a questo punto avrei finito. Credo che il libro uscirà quest'anno (ma pensavo la stessa cosa l'anno scorso)".

La speranza è l'ultima a morire, perciò non ci resta che sperare in un ultimo sforzo da parte di Martin per fare arrivare l'atteso romanzo nelle librerie.

