George R.R. Martin pubblicherà una nuova storia de Il trono di spade quest'anno

Mentre si attende l'arrivo della settima e penultima stagione de Il trono di spade, George R.R. Martin è impegnato nella stesura del suo nuovo romanzo, The Winds Of Winter, che forse verrà pubblicato entro il 2017.

Nel frattempo apprendiamo che sarebbe in arrivo una nuova storia firmata da Martin e legata al mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Il racconto breve verrà pubblicato nel corso del 2017 in un'antologia fantasy intitolata Book Of Swords, una collezione di quindici racconti originali che celebrano l'epoca d'oro del fantasy, delle spade e della stregoneria. La storia di George R.R. Martin sarà ambientata nello stesso universo de Il trono di spade.

Book Of Swords uscirà il 10 ottobre ed è già pre-ordinabile su Amazon. La raccolta è curata da Gardner Dozois, autore di science fiction. Al momento il contenuto della storia di Martin e degli altri racconti è top secret. Tra gli autori coinvolti nel progetto K J Parker, Scott Lynch, Robin Hobb, Garth Nix, C.J. Cherryh, Elizabeth Bear, Ellen Kushner, Ken Liu, Daniel Abraham, Cecilia Holland e Peter S. Beagle.

