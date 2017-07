George R.R. Martin produttore della serie "Who Fears Death"

George R.R. Martin, lo scrittore autore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è tratta la serie Il trono di spade, sarà il produttore esecutivo del potenziale show tratto dal romanzo Who Fears Death scritto da Nnedi Okorafor.

Il progetto della HBO porterà quindi sul piccolo schermo la storia ambientata in un'Africa post-apocalittica in cui una donna, sopravvissuta allo sterminio del suo villaggio e a un brutale stupro, vaga nel deserto sperando di morire. La donna dà poi alla luce una bambina che chiama Onyesonwu, ovvero "Chi teme la morte?" in un antico linguaggio, convinta che sia una creatura speciale.

La piccola viene però respinta dalla sua comunità perché concepita con la violenza, e sembra possedere una grande magia, che si evolve nel corso del tempo.

Quando la ragazza scopre che qualcuno di molto potente sta cercando di ucciderla, Onye dovrà intraprendere un viaggio in cui scoprirà la verità sulla propria natura e l'importanza della natura, delle tradizioni e del vero amore.

