George R.R. Martin: "Mancano ancora mesi alla pubblicazione di Winds of Winter"

La settima stagione de Il trono di spade ha avuto un avvio record. La stessa fortuna non è toccata ai lettori dei romanzi di George R.R. Martin, visto che Winds of Winter è ancora lontano mesi dalla pubblicazione.

Il poco prolifico Martin si distrae dalla scrittura portando avanti numerosi progetti e così continua ad accumulare ritardi nella pubblicazione del sesto romanzo. Per fortuna tramite il suo blog, LiveJournal, ci fornisce qualche dettaglio sull'antologia The Book of Swords e sul doppio volume Fire and Blood, in uscita nel 201: Ma soprattutto smentisce i rumor secondo cui Winds of Winter sarebbe già pronto.

Leggi anche: Il trono di spade 7: incontri, rivelazioni e nuovi equilibri in Nata dalla tempesta

"So che tutti volete sapere di Winds of Winter. Ho letto strani report su internet in cui alcuni "giornalisti" raccontano le loro storie. Non so quale sia più assurda, la storia che sostiene che il libro sia finito, ma non lo pubblico per qualche nefasta ragione, o quella secondo cui non so cosa scrivere. Entrambe le informazioni sono ugualmente false e ugualmente stupide. Ci sto ancora lavorando, siamo mesi lontano dalla fine (quanti mesi? buona domanda), ho giorni buono e altri cattivi, e questo è tutto ciò che posso dirvi. Se sarà Winds of Winter a essere pubblicato per primo o se sarà il primo volume di Fire and Blood è difficile da dire a questo punto, ma spero di far uscire un libro su Westeros nel 2018... e chi lo sa, forse anche due. Un uomo può sognare...".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News George R.R. Martin: "Mancano ancora mesi alla...