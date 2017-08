George R.R. Martin fa chiarezza sulle sue dichiarazioni: "Ma certo che guardo Il trono di spade!"

Dopo aver viaggiato per settimane, George R.R. Martin ha appena fatto ritorno nella sua dimora in New Mexico per scoprire che una notizia inaspettata è comparsa sui media: l'autore de Il trono di spade... non guarderebbe la serie tv.

Il New York Post e altri giornali hanno riportato la dichiarazione fatta da Martin nel corso di una convention in Russia. Durante la convention l'autore avrebbe dichiarato di non guardare in tv Il trono di spade.

Stupito, Martin ha deciso di fare chiarezza specificando di non aver mai detto niente di simile e attribuendo l'incomprensione a un problema di traduzione dal russo. Nel corso del suo viaggio all'estero, Martin non ha guardato la televisione ed è probabilmente questo dettaglio ad avere causato l'incomprensione linguistica.

In realtà i seguaci di George Martin sanno che lo scrittore posta sul suo blog i trailer di HBO, organizza proiezioni della serie nel suo storico Jean Cocteau Cinema di Santa Fe e supporta attivamente la serie. Di solito, però, Martin tende a evitare discussioni sullo sviluppo della nuova stagione rimandando agli autori dello show ogni domanda e curiosità.

