George Clooney: fiori e visita a sorpresa per una vecchietta in casa di riposo

George Clooney, qualche giorno fa, ha realizzato il desiderio di un'anziana signora ricoverata nella casa di riposo Sunrise of Sonning che si trova a Reading, nel Regno Unito.

Pat Adams aveva partecipato all'iniziativa Wish Upon a Star che incoraggia i residenti a esprimere un desiderio che vorrebbero realizzare. La signora aveva rivelato che le sarebbe piaciuto incontrare Clooney.

La star si è quindi presentata nella giornata di domenica con un mazzo di fiori e un biglietto di auguri, per festeggiare il compleanno dell'ottantasettenne Pat. La donna ha avuto inoltre modo di parlare con l'attore e regista per circa quindici minuti.

Un portavoce della casa di riposo ha raccontato: "Pat è stata entusiasta e sorpresa quando George si è presentato con un mazzo di fiori e un biglietto, e sta ancora sorridendo".

Clooney e la moglie avevano ricevuto più di una lettera a parte dei responsabili della casa di riposo e sono stati felici di realizzare questo desiderio.

Every ladies dream surely ?! Flowers & a card from George Clooney. 87 yr old Pat was the lucky lady after a surprise visit @GMB @piersmorgan pic.twitter.com/HQVo7PYO4H — Jonathan Swain (@SwainITV) March 21, 2017

