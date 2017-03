Game Night: Billy Magnussen nel cast della commedia con Rachel McAdams

Billy Magnussen farà parte del cast di Game Night, il film della New Line e della Warner Bros che ha già tra i suoi protagonisti Jason Bateman e Rachel McAdams.

Il progetto racconterà la storia di alcune coppie che si ritrovano spesso per trascorrere delle serate giocando insieme, ma in una di queste occasioni finiscono per essere realmente alle prese con un vero omicidio.

L'attore avrà la parte di Ryan, un amico di Max e Annie che di solito frequenta giovani donne prive di personalità. Nella notte al centro degli eventi, invece, il giovane presenterà agli amici Sarah, una donna intelligente che ha scelto per non essere continuamente preso in giro per le sue scelte sentimentali. Ryan, abitualmente, è piuttosto egoista e superficiale, ma sa apprezzare l'umorismo e l'intelligenza di Sarah e si innamora di lei.

Fanno parte del cast anche Jesse Plemons, Kylie Bunbury e Lamorne Morris.

La commedia è stata scritta da Mark Perez, mentre la regia sarà curata da John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Le riprese inizieranno il prossimo mese ad Atlanta.

