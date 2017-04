Frozen: svelato il cast del musical di Broadway ispirato al film Disney

A partire dalla primavera 2018 andrà in scena a Broadway il musical Frozen - Il regno di ghiaccio e, dopo molta attesa, sono stati rivelati i nomi delle protagoniste della versione teatrale della storia raccontata nel film della Disney.

Caissie Levy, già interprete di Fantine in Les Misérables ed Elphaba in Wicked, sarà Elsa, mentre Patti Murin, tra gli interpreti della serie Chicago Med, avrà la parte della simpatica principessa Anna.

Fanno parte del cast anche Jelani Alladin (Kristoff), Greg Hildreth (Olaf), John Riddle (Hans) e Robert Creighton (il duca di Weselton).

Le prove inizieranno a giugno e a occuparsi delle coreografie sarà Rob Ashford, mentre la regia sarà curata da Michael Grandage.

La Disney, inoltre, sembra sia attualmente al lavoro sul secondo capitolo della storia: Kristen Bell, nel mese di marzo, aveva svelato che la produzione del lungometraggio animata sarebbe iniziata dopo poche settimane.

