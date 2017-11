Frozen 2, Josh Gad: "Ecco perché non mi faranno leggere la sceneggiatura completa"

Josh Gad, voce dell'irresistibile pupazo di neve Olaf in Frozen - Il regno di ghiaccio, si trova al momento in sala di registrazione per occuparsi delle sue parti dell'atteso sequel della Disney. Durante un'intervista con Metro, Gad ha spiegato che nessuno gli farà mai leggere lo script intero di Frozen 2 per evitare spoiler gratuiti:

"Non voglio dire troppo, ma Olaf muore dopo il primo atto. Scherzo, la Disney non vuole farmi leggere nulla, mi daranno solo pezzi di dialoghi senza nessun contesto perché parlo troppo!"

Il Disney Animation Studio ha rilasciato Frozen - Il regno di ghiaccio nel 2013 arrivando a un successo inatteso, con incassi che sfiorano il miliardo e mezzo di dollari e due Oscar portati a casa. Nessun dettaglio su Frozen 2 è stato ancora rilasciato, ma nell'attesa la Disney mostrerà il cortometraggio Frozen - Le avventure di Olaf abbinato all'uscita nelle sale di Coco , in uscita nelle sale italiane il 21 dicembre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Frozen 2, Josh Gad: "Ecco perché non mi faranno...