Frozen 2: inizia la lavorazione, Josh Gad in sala di registrazione!

Josh Gad ha ufficialmente iniziato a registrare la sua parte in Frozen 2 . Il Disney Animation Studio ha rilasciato Frozen - Il regno di ghiaccio nel 2013 arrivando a un successo inatteso, con incassi che sfiorano il miliardo e mezzo di dollari e due Oscar portati a casa, quindi la notizia di un sequel non è mai stata sorprendente. Dopo diversi anni di lavorazione, finalmente la Disney ha annunciato che Elsa e Anna torneranno nelle sale nel 2019, e qualcosa si inizia a muovere. Jonathan Groff, interprete di Kristoff, ha annunciato che sarebbe tornare a registrare il suo ruolo a inizio autunno, e questa settimana anche Josh Gad è tornato in sala di registrazione per riportare in scena il buffo pupazzo di neve Olaf. L'attore ha dichiarato che il film vale la lunga attesa, come ha riportato sul suo account twitter:

It's such a joy 2 back in the booth after this journey began 5 long years ago. The creative team has come up with a story worth the wait #F2 pic.twitter.com/RGYK48J4DT — Josh Gad (@joshgad) 28 settembre 2017

Anche Kristen Bell, tempo fa, ha dichiarato che i lunghi tempi di produzione hanno portato a una storia incredibile che vale la pena aspettare. Nessun dettaglio su Frozen 2 è stato ancora rilasciato, ma nell'attesa la Disney mostrerà il cortometraggio Frozen - Le avventure di Olaf abbinato all'uscita nelle sale di Coco , in uscita nelle sale italiane il 21 dicembre.

