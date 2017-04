Friends: un set Lego amatoriale mostra il Central Perk

Valerio Di G.

Ogni anno LEGO con l'aiuto dei costruttori amatoriali propone nuovi set da mettere in commercio. E' apparso tra le varie proposte degli utenti un set realizzato da Tom Young che seppur intitolato "Buddies Coffee Shop" sembra mettere in scena l'iconico Central Perk, bar fittizio dello show Friends in cui si ritrovavano a passare il tempo Monica, Ross, Phoebe, Joey, Chandler e Rachel! Nonostante il titolo diversificato per motivi di diritti, la costruzione è molto dettagliata e i fan più accaniti potranno riconoscere diversi aspetti dell'importante location della serie!

Tanto per essere chiari, il set BUDDIES non è un prodotto LEGO. Si tratta di una delle tante idee che i fan costruttori cercano di rendere visibili per poterle poi vendere alla casa dei mattoncini che deciderà eventualmente di metterle in commercio. Nel corso del tempo abbiamo avuto grazie a questa geniale campagna di marketing alcuni set estremamente popolari come quello dei Ghostbusters - Acchiappafantasmi, di Doctor Who o di The Big Bang Theory! Quindi aspettate a tirare fuori il portafoglio, anche se potete cominciare subito a sognare le mini-figures dei nostri "Friends" e del barista Gunther!

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Friends: un set Lego amatoriale mostra il Central...