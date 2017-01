Fox annuncia il ritorno di Prison Break, i rinnovi e i possibili ritorni in tv

Il network Fox ha annunciato le date delle première di alcune delle sue serie e i rinnovi già decisi, oltre a condividere alcuni aggiornamenti su alcuni show il cui destino è ancora incerto.

Prison Break ritornerà sugli schermi americani il 4 aprile, riportando sul piccolo schermo i fratelli Scofield, impegnati in un'altra epica evasione. Fanno parte del cast Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar e Paul Adelstein.

La nuova comedy Making History debutterà invece domenica 5 marzo. fanno parte del cast Adam Pally, Leighton Meester e Yassir Lester. La stessa serata segnerà il ritorno di The Last Man on Earth dopo la pausa invernale.

La serie evento Shots Fired arriverà sugli schermi americani mercoledì 22 marzo, seguita dai nuovi episodi di Empire che ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione.

I responsabili dell'emittente hanno inoltre confermato che sono in corso le trattative per riportare sugli schermi X-Files, dopo i sei episodi trasmessi un anno fa.

Incerto anche il destino di Wayward Pines, attualmente non cancellato, di Scream Queens di cui si sta parlando di un possibile rinnovo per una terza stagione, di Pitch e The Exorcist. La decisione finale dovrebbe essere presa a maggio.

Home News Fox annuncia il ritorno di Prison Break, i...