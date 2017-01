Fortitude 2, la nuova stagione dal 27 gennaio in esclusiva su Sky Atlantic HD

Patrizio Marino

Bentornati a Fortitude: dopo il successo internazionale della prima stagione - venduta in 170 paesi del mondo, tra cui gli Stati Uniti - torna su Sky Atlantic HD l'ambizioso horror-thriller targato Sky, che andrà nuovamente in onda in contemporanea in cinque paesi, Regno Unito, Italia, Germania, Irlanda e Austria.

In Italia, la seconda stagione di Fortitude sarà in onda su Sky Atlantic HD (canale 110 di Sky) dal 27 gennaio, ogni venerdì dalle 21.15 e sarà disponibile anche in mobilità su Sky Go, in ogni momento su Sky On Demand e in streaming su NOW TV, la internet tv di Sky. La prima stagione completa è inoltre disponibile su Sky Box Sets, il servizio che porta le migliori serie tv stagione dopo stagione, tutte sul My Sky.

Anche la seconda stagione di Fortitude è ambientata nel Circolo Polare Artico ed è stato girato in Islanda e nel Regno Unito diventando la produzione inglese più costosa della storia della tv con un budget di ben 25 milioni di sterline.

Creata da Simon Donald (che ha firmato per Channel 4 il pluripremiato drama Low Winter Sun) e prodotta per Sky Atlantic da Fifty Fathoms e Tiger Aspect Production, la serie vede un cast rinnovato per la seconda stagione con nuovi ingressi nel cast, tra cui spicca l'attore americano Dennis Quaid (Lontano dal paradiso) nel ruolo di Michael Lennox, pescatore in cerca del famoso Granchio Gigante, da catturare per portare qualche soldo a casa. Insieme a lui anche alcune conferme come Sofie Gråbøl (The Killing) e Richard Dormer ('71) e altre new entry come Parminder Nagra (E.R. - Medici in prima linea), Michelle Fairley (Il trono di spade), Robert Sheehan (Misfits) e Ken Stott (The Missing).

Si torna dunque a Fortitude, circondata dalla bellezza selvaggia di un paesaggio ghiacciato, e considerata - almeno fino ai fatti della prima stagione - uno dei posti più sicuri al mondo e con criminalità zero. Ma dopo che un omicidio ha sconvolto la vita tranquilla della popolazione, nulla è più stato come prima. Dopo che gli isolani hanno scongiurato la minaccia parassita e hanno spazzato via ogni traccia delle vespe - la fonte della contaminazione -, alcuni dei residenti stanno ancora emigrando e il continente sta cercando di soffocare la città tagliando i finanziamenti e gli approvvigionamenti. Quelli che decidono di rimanere sono consapevoli che la loro vita è lì e non potrebbe essere da nessun'altra parte. Ma fuori, nello splendido deserto di ghiaccio, la natura si sta facendo sempre più inquieta, più imprevedibile e più pericolosa che mai. E il cielo stesso è diventato rosso - lo chiamano Aurora rosso sangue - e non è sicuramente un buon auspicio per gli abitanti del posto... Ed infatti in questa nuova stagione, un'altra orrenda morte scuoterà la comunità gettandola nello scompiglio. Soprattutto quando quello che in un primo momento sembrava uno sfortunato incidente causato da un autista di uno spazzaneve, si rivelerà essere un barbaro omicidio. E mentre il team investigativo procede con le indagini, si affaccia in città una nuova e strana presenza determinata a distruggere lo spirito malvagio che si è impossessato di Fortitude e dei suoi abitanti. Perché c'è un demone nel branco e va fermato a qualunque costo...

"Invece di optare per un nuovo inizio, in cui tutti i personaggi fossero ripuliti e tirati a lucido pronti ad affrontare una nuova avventura, abbiamo cercato il momento giusto per inserirci in una storia che aveva ancora molte conseguenze irrisolte in gioco", ha dichiarato il creatore della serie Simon Donald. "Volevamo affrontare i misteri che erano emersi e si erano andati alimentando nella prima stagione. Lo scompiglio creato dai parassiti è andato a placarsi, ma le sue ripercussioni continuano a straziare diversi personaggi". Anche la seconda stagione si preannuncia quindi piena di colpi di scena e sorprese in quel di Fortitude, con un nuovo coinvolgente mistero che si rivelerà nel corso della serie con il suo inconfondibile stile coraggioso e originale.

