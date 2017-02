Five Came Back: il trailer della docuserie di Netflix

Il 31 marzo sarà disponibile su Netflix la docuserie, suddivisa in tre parti, Five Came Back, diretta da Laurent Bouzereau e narrata da Meryl Streep.

Tratto dal best-seller di Mark Harris Five Came Back: una storia di Hollywood e della Seconda Guerra Mondiale, il progetto racconta le esperienze di sei registi leggendari che andarono in guerra per servire il proprio Paese e raccontarono la verità agli americani: John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra e George Stevens.

Five Came Back comprende interviste di Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass e Lawrence Kasdan.

Ecco il trailer:

