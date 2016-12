First Man: Ryan Gosling star del film diretto da Damien Chazelle

Ryan Gosling e Damien Chazelle, dopo il successo di La La Land, collaboreranno per la seconda volta in occasione del film First Man, della Universal Pictures.

Il progetto è stato scritto da Josh Singer e racconterà la vita di Neil Armstrong. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2017.

Il lungometraggio sarà ispirato alla biografia scritta da James Hansen, First Man: A Life of Neil A. Armstrong, e ripercorrerà gli eventi principali legati alla missione della NASA che ha portato gli uomini sulla Luna.

Il lungometraggio esplorerà i sacrifici e le difficoltà di uno dei progetti più pericolosi delle missioni spaziali.

Inizialmente il film avrebbe dovuto essere stato girato e prodotto da Clint Eastwood.

