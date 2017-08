First Man: Jon Bernthal affiancherà Ryan Gosling nel film di Damien Chazelle

Dalla sua esperienza in The Walking Dead, Jon Bernthal ha lavorato in diversi prestigiosi progetti, come Daredevil, The Punisher, The Wolf of Wall Street, Sicario e Baby Driver - Il genio della fuga. Il sito Tracking-Board ha annunciato che l'attore è entrato anche nel cast di First Man, il nuovo film di Damien Chazelle, dove interpreterà Dave Scott, membro dell'equipaggio dell'Apollo 9 e dell'Apollo 15, uno dei pochi uomini a camminare sulla luna.

Dopo il successo di La La Land, Chazelle racconterà la storia di Neil Armstrong in un vero e proprio biopic sull'astronauta americano. Bernthal va a unirsi a un ricco cast composto da Ryan Gosling, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Whigham e Claire Foy.

First Man è basato sulla biografia di James R. Hansen, First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, che ricostruisce la storia della missione della NASA che ha condotto l'uomo sulla Luna focalizzandosi su Neil Armstrong e sull'epoca compresa tra il 1961 e il 1969. Descritto come un'opera personale e viscerale, il film aspira a esplorare i sacrifici e gli sforzi fatti da Armstrong, dai colleghi e dalla nazione per portare a termine una delle missioni più pericolose della storia.

First Man arriverà al cinema il 12 ottobre 2018.

