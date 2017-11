Fire TV Stick di Amazon: anche in Italia il media player per lo streaming!

Amazon ha appena annunciato la nuova Fire TV Stick Basic Edition, un media player di contenuti in streaming che offre un accesso semplice e veloce a migliaia di film, programmi TV, app e giochi. A partire da oggi, il dispositivo sarà disponibile per l'acquisto su Amazon e in oltre 100 paesi di tutto il mondo. I clienti possono inoltre impostare la propria lingua predefinita scegliendo tra italiano, francese, spagnolo, portoghese, brasiliano, tedesco o inglese.

Fire TV Stick Basic Edition su Amazon

Fire TV Stick offre ai clienti iscritti ad Amazon Prime l'accesso ai contenuti in streaming più celebri, creati da diversi provider tra cui Amazon Prime Video. I clienti di Prime Video avranno accesso illimitato alle serie TV più amate come The Grand Tour, The Tick, American Gods e The Man in the High Castle, così come la seconda stagione di The Grand Tour, disponibile dall'8 dicembre e Tom Clancy's Jack Ryan, con John Krasinski, in arrivo nel 2018. Oltre alle produzioni originali Amazon, Prime Video mette a disposizione dei propri utenti un'ampia selezione di contenuti in licenza, tra cui film, serie TV, documentari e contenuti per bambini.

Il media player di contenuti in streaming è dotato di processore quad-core, di 1GB di memoria per garantire un'esperienza di streaming veloce e fluida e di 8GB di spazio di archiviazione per app e giochi. Amazon Fire TV Stick dispone inoltre di connessione Wi-Fi 802.11ac e supporta l'High Efficiency Video Codec (HEVC) per lo streaming in HD con risoluzione 1080p. Grazie all'Audio Dolby gli utenti potranno fruire sonorità intense con effetto cinematografico. Il dispositivo si connette facilmente alla porta HDMI della propria TV HD. È sufficiente collegarlo, connettersi al Wi-Fi e avviare lo streaming, tutto in pochi minuti. Inoltre, il design portatile consente ai clienti di guardare i propri contenuti preferiti anche quando si è lontani da casa. Per i clienti iscritti a Amazon Prime il costo è di € 39,99, mentre per chi non è iscritto al servizio Amazon Prime il costo è di €59,99. Per ulteriori informazioni, visitare www.amazon.it/firetvstick.

