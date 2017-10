FIPILI Horror Festival 2018: pubblicati i nuovi bandi di concorso

La nuova edizione del FIPILI Horror Festival sta cominciando a mettere le radici nel fertile terreno festivaliero italiano. Sul sito ufficiale (www.fipilihorrorfestival.it) della manifestazione cinematografica e letteraria che si terrà a Livorno tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2018, sono già online i bandi di concorso per le sezioni cortometraggi e racconti con deadline fissata al 1 marzo 2018.

Che cos'è il FIPILI Horror Festival? Il FIPILI Horror Festival è una manifestazione unica nel suo genere in Toscana. È una maratona culturale a carattere cinematografico e letterario che affronta la "paura" in tutte le sue accezioni e sfumature. Il cinema del passato, del presente e del futuro è protagonista attraverso proiezioni di film, retrospettive con importanti ospiti, workshop e cortometraggi di genere horror, thriller, fantastico e di fantascienza, mentre la letteratura è presente con numerose letture di opere, incontri, dibattiti e approfondimenti con psicologi ed esperti del settore.

Il concorso video è articolato in tre categorie: horror & thriller, fantascienza, produzioni internazionali. Unica regola: il limite di 20 minuti per ciascun'opera. Per il concorso letterario "La paura fa 90 (righe)" vale il limite massimo delle 90 righe per elaborato. I racconti dovranno avere come fulcro tematico la paura, declinata in un genere a piacere (Horror, Giallo, Thriller, Fantascienza, Noir).

Da quest'anno, per coinvolgere la città e le giovani generazioni in modo più diretto, verrà organizzato, in collaborazione con il Comune di Livorno, anche un concorso di racconti horror destinato esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Livorno e provincia dal nome "Livorno Horror Story". Il regolamento di questo e degli altri concorsi sono reperibili sul sito ufficiale della manifestazione www.fipilihorrofestival.it. Il montepremi collettivo dei concorsi ammonterà a circa 2.000 euro. Per ulteriori informazioni, è possibile leggere i testi integrali dei bandi su www.fipilihorrofestival.it.

