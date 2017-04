FIPILI Horror Festival 2017: ospiti Sergio Stivaletti, Ruggero Deodato, Maurizio Nichetti e i registi di Mine

Dal 22 al 25 aprile 2017 Livorno accoglierà la sesta edizione del Fi-Pi-Li Horror Festival, rassegna dedicata alla paura che si sta imponendo come una delle manifestazioni dedicate al genere più amate dal pubblico. Cineasti, artisti, scrittori accomunati dalla passione per il mondo della paura e del fantastico approderanno nella città toscana per incontrare il pubblico e presentare le loro ultime creazioni.

Tra gli ospiti di questa edizione Maurizio Nichetti, i registi di Mine Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Sergio Stivaletti, Tim Willocks, Ruggero Deodato che presenterà il suo ultimo lavoro, Ballad in Blood.

Nei 4 giorni del festival si terranno eventi, proiezioni, anteprime nazionali, interviste esclusive, incontri letterari tutti volti ad indagare un tema - quello della paura - e riuscire a declinarlo nelle molteplici forme che questo sentimento evoca nello spettatore e nella società contemporanea. Andrà in scena il concorso di cortometraggi che sarà spalmato su tutte e 4 le giornate del festival e che vedrà presidenti di giuria i Manetti Bros, mentre a presiedere la giuria letteraria sarà l'autore de I Bastardi di Pizzofalcone Maurizio De Giovanni.

A Dario Argento sarà dedicata la sera d'apertura al Cinema La Gran Guardia a cura di Nocturno e Cecchi Gori Entertainment. Nell'occasione verrà presentato il backstage di Opera, pellicola appena restaurata da CG Entertainment e presentata dall'etichetta in un'elegante confezione deluxe. A seguire verrà proiettata la versione restaurata di Quattro mosche di velluto grigio.

Tributo a Lucio Fulci con due mostre e una conversazione con Fabio Frizzi, compositore di molte colonne sonore per Fulci. Il livornese Edoardo Gabbriellini tornerà a proporre il suo thriller con gianni morandi Padroni di casa. Il programma completo su www.fipilihorrorfestival.it.

