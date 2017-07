Felicity Jones protagonista del film On the basis of sex

Felicity Jones sarà la protagonista del film On the Basis of Sex con la parte del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.

Il progetto seguirà sul grande schermo gli ostacoli che la donna ha dovuto superare per ottenere l'uguaglianza nel corso della sua carriera.

Il film sarà diretto da Mimi Leder, al suo ritorno sul grande schermo dopo il lavoro compiuto in serie come The Leftovers e Shameless.

La produzione del lungometraggio sarà curata da Focus Features e Participant Media, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Daniel Stiepleman.

La Ginsberg è stata scelta per la Corte Suprema nel 1993 dal presidente Bill Clinton ed è stata la prima donna di origine ebraica a ottenere il prestigioso incarico.

Home News Felicity Jones protagonista del film On the basis...