Fear the Walking Dead ritornerà sugli schermi con una quarta stagione

Fear the Walking Dead avrà una quarta stagione, come ha confermato AMC in un comunicato ufficiale.

La tv via cavo ha annunciato inoltre che Andrew Chambliss e Ian Goldberg (C'era una volta) saranno i nuovi co-showrunner, prendendo il posto lasciato da Dave Erickson.

Scott M. Gimple farà poi parte del team creativo con il ruolo di produttore esecutivo delle spinoff della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

La terza stagione dello show debutterà sugli schermi americani il 4 giugno e la seconda ha ottenuto una media di 5.3 milioni di spettatori.

Chambliss e Goldberg hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati di entrare a far parte del team di Fear The Walking Dead e non potremmo essere più eccitati all'idea di lavorare con il team meraviglioso della AMC nella realizzazione di questo show. Amiamo questo universo e siamo davvero onorati di avere la possibilità di dare il nostro contributo".

