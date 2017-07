Fear the Walking Dead: il trailer della seconda metà della terza stagione

La tv via cavo AMC ha annunciato che la seconda metà della terza stagione di Fear the Walking Dead prenderà il via sugli schermi americani il 10 settembre.

In occasione del panel che si è svolto al Comic-Con è stato diffuso il video dedicato ai nuovi episodi. Lo show è stato già rinnovato per una quarta stagione che avrà come showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, e tra i produttori Scott M. Gimple.

Ecco il teaser che svela qualche anticipazione su quello che accarà a Madison e alla sua famiglia:

Home News Fear the Walking Dead: il trailer della seconda...