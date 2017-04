Fear The Walking Dead: il primo teaser svela la premiere della stagione 3

Ieri si è conclusa la settima stagione di The Walking Dead e si prepara il turnover con lo spinoff, Fear the Walking Dead. Un teaser lanciato quest'oggi svela le prime sequenze della terza stagione e ne annuncia la doppia premiere, prevista per il 4 giugno.

AMC ha svelato che i primi due episodi di Fear the Walking Dead andranno in onda il 4 giugno. Il 9 luglio verranno trasmessi back-to-back l'ottavo e il nono episodio come midseason finale. Nel frattempo sono state svelate, oltre al teaser, le prime foto che trovate di seguito.

Ritroveremo i protagonisti di Fear the Walking Dead nella violenta regione un tempo nota come il confine tra Messico e USA. Dopo la fine del mondo i personaggi dovranno tentare di ricotruire una parvenza di società e anche di famiglia. Madison si è riunita a Travis, il suo partner apocalittico, ma Alicia è distrutta dalla morte di Andres. Il figlio di Madison è solo a poche miglia di distanza dalla madee, ma la prima decisione di Nick come leader porterà lui e Luciana in un'imboscata organizzata da un gruppo di miliziani americani. I due sfuggiranno alla morte, Luciana viene colpita e Nick nom si sente più immortale. Nel frattempo la prigionia di Ofelia testerà le sue abilità di sopravvivenza.

