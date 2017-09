Fast & Furious Live: il trailer dello spettacolare show ispirato ai film!

Il franchise di Fast & Furious ha dato vita a uno spettacolare show dal vivo che prenderà il via il 19 gennaio all'O2 Arena di Londra e farà poi tappa in molte nazioni del mondo nei mesi successivi.

Il progetto è in fase di sviluppo da anni e si è lavorato a lungo sulle sequenze d'azione, sugli effetti speciali, sulle proiezioni in 3D e sugli stunt che compieranno esperti piloti.

Lo show avrà una durata di due ore e permetterà di rivivere alcune sequenze chiave del film, oltre a vedere da vicino delle esibizioni in grado di sfidare le leggi della fisica. Le persone coinvolte, anche nel campo del parkour, hanno superato una serie di complicate audizioni e si sono sottoposte a quattro mesi di preparazione.

I biglietti di Fast & Furious Live saranno in vendita sul circuito LiveNation a partire dal 29 settembre, ecco il trailer dello show:

