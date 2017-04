Fast & Furious: in arrivo uno spinoff con Dwayne Johnson e Jason Statham?

La Universal sarebbe al lavoro su un potenziale spinoff di Fast & Furious 8 con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

La produzione starebbe valutando la possibilità di espandere il franchise e il film potrebbe essere il primo dei nuovi progetti a essere approvato.

La sceneggiatura sarà scritta da Chris Morgan e la storia dovrebbe mostrare Luke Hobbs impegnato a stringere un'improbabile alleanza con Decker Shaw.

Per ora il lavoro non è ancora iniziato ma sembra siano in corso delle trattative per il potenziale film da realizzare prima del nono capitolo della saga action.

