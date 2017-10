Fast & Furious 9, Vin Diesel mette fine alle polemiche su The Rock

Vin Diesel ha calmato le acque, dopo che la notizia del posticipo di Fast & Furious 9 ha fatto scaldare gli animi del web contro Dwayne Johnson, colpevole di essere protagonista dello spin-off della saga, insieme a Jason Statham. Il nono capitolo arriverà, così, nel 2020. Dopo le dure critiche di Tyrese Gibson a The Rock, Diesel è intervenuto con due post sui suoi canali social, dove ha cercato di alleggerire il clima.

In un video condiviso su Facebook, l'attore commenta la situazione mentre è in aereo con Ludacris, sua co-star in Fast & Furious:

"Restiamo positivi tutti quanti, ci vogliamo bene. Siamo tutti molto orgogliosi del nostro franchise e dei nostri fan."

Diesel, in seguito, ha condiviso su Instagram una foto insieme a Dwayne Johnson, spiegando come sia ingiusto incolpare qualcuno per il postocipo del film:

"Fratellanza... e tutte le sue complicazioni. Questa scena è stata girata a Porto Rico, la ricordo come fosse ieri. Una bellissima isola, le persone erano ospitali e calorose. Quell'estate ho compiuto 43 anni... ed è nato mio figlio Vincent. Una donna chiamata Jan Kelly ha risposto a una domanda che ho fatto su Facebook, 'con chi volete che io lavori?' e disse Dwayne... Ho ascoltato la sua richiesta e lui è diventato Hobbs. Lo so, si è parlato molto del posticipo di F&F 9... e non è giusto dare la colpa a qualcuno. Mentre organizziamo la via per espandere l'universo di Fast & Furious, dobbiamo ricordarci la strada che abbiamo fatto per arrivare fino a qui. I pilastri dell'autenticità, della famiglia e soprattutto del punto di vista dei nostri leali fan sono stati gli strumenti del nostro successo. E poi, come ogni veicolo che ha fatto il giro del mondo per 8 volte, il franchise ha bisogno di un po' di manutenzione. Il mio caro amico e padrino della Universal, Ron Meyer, mi ha dato del tempo per fare proprio ciò. Abbiamo delle belle notizie che presto vi comunicheremo... Vostro, davvero. Dom #FamilyAlways"

