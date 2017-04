Fast & Furious 9: Kurt Russell potrebbe tornare nei panni di Mr. Nobody

Dopo aver appianato i dissapori col collega Vin Diesel, Dwayne Johnson smania per tornare nel cast di Fast & Furious 9, ma non è il solo.

Anche Kurt Russell ha confermato la volontà di tornare nella "famiglia" per la terza volta nel ruolo di Mr. Nobody, superando la sua riluttanza a partecipare ai sequel.

"Per tutta la vita ho cercato di evitare i sequel. L'ho fatto una volta con Fuga da Los Angeles, che è arrivato 15 anni dopo 1997: Fuga da New York. Ma oggi viviamo in un mondo diverso. I sequel sono diventati la norma. Non ho avuto niente contro questa pratica, penso solo che non puoi realizzare il seguito di un film solo perché questo ha avuto buoni incassi. Devi riuscire a fare meglio. E' questa pressione che mi piace, è il senso della sfida. Se pensi di avere una buona ragione per farlo, allora fallo. Se non c'è, però, è meglio fermarsi."

