Fast & Furious 8: Vin Diesel e The Rock si evitano durante il tour promozionale

Durante la lavorazione di Fast & Furious 8 si sono susseguite voi di una faida interna tra le star Vin Diesel e Dwayne Johnson. Faida che non si sarebbe ancora placata.

A quanto pare nel corso del tour promozionale di Fast & Furious 8 Johnson e Diesel sarebbero stati tenuti a debita distanza. Una fonte interna alla produzione ha dichiarato: "Li stanno tenendo il più separati possibile".

Questa separazione era più che evidente al CinemaCon, dove Dwayne Johnson si è recato per promuovere Baywatch e Jumanji: Welcome to the Jungle. L'attore non ha, però, partecipato all'evento dedicato a Fast & Furious 8 per via dei suoi impegni (almeno questa è la scusa ufficiale fornita ai media) sul set della serie HBO Ballers. Universal starebbe cercando di mettere a tacere le voci che indicano nell'assenza di The Rock la prova del conflitto con Vin Diesel, ma al momento l'impegno dei due divi per evitare di incontrarsi sembra davvero sospetto.

