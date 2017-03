Fast & Furious 8 - Una featurette suggerisce un nuovo inizio per il franchise

La famiglia di Fast & Furious torna in una nuova featurette che prelude al ritorno in sala del franchise con l'ottavo capitolo, Fast & Furious 8. Il primo trailer ha visto Dominic Toretto rivoltarsi, a sorpresa, contro la sua famiglia. Adesso in un nuovo dietro le quinte apprendiamo qualcosa in più su questa svolta nel plot.

F. Gary Gray, regista di Fast & Furious 8, ha dichiarato: "Questa è una storia completamente diversa da quelle che avete visto finora nel franchise. Dom è sempre stato dalla parte della famiglia, ma stavolta si scontrerà col team e andrà contro la famiglia."

In Fast & Furious 8 rivedremo, a fianco di Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.

Fast & Furious 8 arriverà nelle sale il 13 aprile.

