Fast & Furious 8: la nostra videorecensione del film (video)

Valerio Di G.

La videorecensione di oggi ci porta alla scoperta dell'ottavo capitolo della saga di Fast and Furious, diretto da F. Gary Gray. Fast & Furious 8 vede tornare la banda di Toretto con la sentita assenza di Paul Walker scomparso nel 2013 a causa di un incidente stradale. Il film, che in originale si intitola The Fate of the Furious, segue gli eventi del precedente capitolo diretto da James Wan (L'Evocazione - The Conjuring) e ci mostra Dom e Letty finalmente sereni in luna di miele a Cuba. Gli eventi prenderanno una piega inaspettata quando la terribile Cipher riuscirà in qualche modo a convincere Torretto a collaborare con lei! La famiglia per riconquistare il loro membro più importante tornerà quindi in azione, chiedendo questa volta l'intervento del poco amichevole Deckard Shaw (Jason Statham).

Ad interpretare il ruolo del villain è Charlize Theron, insieme a lei fanno la loro prima comparsa nel franchise anche Helen Mirren e Scott Eastwood. Il resto del cast è composto dai soliti volti protagonisti della serie e quindi Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris e Kurt Russell! A parlarci del film è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

