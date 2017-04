Fast & Furious 8 batte Star Wars: è il miglior weekend di apertura di sempre

Fast & Furious 8 ha stabilito un nuovo record ottenendo l'incasso più alto di sempre nel primo weekend di programmazione nelle sale grazie ai 532 milioni guadagnati.

Il primato precedente era stato stabilito da Star Wars: Il risveglio della forza che si era però fermato a 529 milioni di dollari.

L'ottavo capitolo dell'adrenalinico franchise ha ottenuto 98.8 milioni negli Stati Uniti e in Canada e 433.2 milioni nei 63 territori in cui è stato già distribuito.

Il film ha debuttato al primo posto in classifica in ogni nazione in cui è arrivato nei cinema, registrando anche record di incassi in oltre 19 territori. In Italia la cifra ottenuta è pari a 6.7 milioni di dollari.

Il lungometraggio diretto da F. Gary Gray debutterà inoltre il 20 aprile in Serbia e Montenegro, il 21 in Polonia e Romania, e in Giappone il 28.

Nel film tornano in azione Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio recitano anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, e Helen Mirren.

