Fast & Furious 7: Chris Morgan svela il finale originale prima della scomparsa di Paul Walker

Il franchise di Fast and Furious è uno dei più solidi degli ultimi anni, dopo la recente uscita di Fast & Furious 8 e due ulteriori film in arrivo, ma Fast & Furious 7, datato 2015, ha segnato la fine di un'era. Quando Paul Walker morì in un incidente stradale nel novembre 2013, è stato necessario riscrivere la sceneggiatura per salutare il suo personaggio, Brian O'Connor. Se l'attore non fosse tragicamente scomparso, il finale di Furious 7 sarebbe stato molto diverso, secondo lo sceneggiatore Chris Morgan:

"Il finale originale, se ricordo bene, prevedeva che i nostri ragazzi sarebbero riusciti a risolvere il loro problema e sarebbero andati ancora più al di fuori della legge. Era un finale più felice che, però, avrebbe fatto capire che avrebbero compiuto altri colpi. La trama più o meno sarebbe rimasta quella, di base. L'unica differenza sarebbe stata nel rapporto tra Brian e Mia, se li avessimo fatti definitivamente diventare una famiglia li avremmo fatti allontanare dall'azione e non avrebbero più rischiato tutto, ora che avevano qualcosa di bello. Altrimenti avremmo continuato a far scoprire a Brian qualcos'altro su sé stesso."

Nell'ottavo film, uscito nelle sale il 14 aprile, Dom e Letty si sono sposati, mentre Brian e Mia hanno deciso di ritirarsi dal gruppo i cui membri, dopo questi cambiamenti, hanno iniziato ad avere una vita normale. Una misteriosa donna seduce però Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile. Nel progetto diretto da F. Gary Gray, torneranno in azione Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.

