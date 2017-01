Fast Color: l'attrice Gugu Mbatha-Raw protagonista del thriller

L'attrice Gugu Mbatha-Raw sarà la protagonista del thriller Fast Color, prodotto da LD Entertainment e diretto da Julia Hart, autrice inoltre della sceneggiatura insieme a Jordan Horowitz.

Il film racconterà la storia di Ruth: una donna che viene obbligata a fuggire quando vengono scoperti i suoi poteri sovrannaturali. Anni dopo aver abbandonato la sua famiglia, l'unico posto in cui può nascondersi è la sua casa.

Le riprese di Fast Color inizieranno il 13 marzo in New Mexico.

Gugu, nei prossimi mesi, sarà protagonista sul grande schermo anche in La Bella e la Bestia e A Wrinkle in Time.