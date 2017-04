Fargo: in anteprima a Napoli Comicon, il primo episodio della terza stagione

Napoli COMICON e Sky Atlantic HD hanno il piacere di annunciare l'anteprima nazionale del primo episodio della terza stagione di Fargo, la serie tv creata da Noah Hawley e ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen, che si terrà il 30 aprile, alle 14:00, presso l'auditorium Cartoona di Napoli COMICON (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio). Le nuove puntate della terza stagione andranno in onda in esclusiva su Sky Atlantic HD dall'8 maggio.

Dopo il viaggio negli anni settanta con protagonista Kirsten Dunst, Hawley sposta il suo racconto nel 2010. Al centro di questo terzo capitolo ci sono Emmit e suo fratello, di poco minore, Ray Stussy (entrambi interpretati da Ewan McGregor). Emmit, il Re dei Parcheggi del Minnesota, la cui vita è una classica storia di successo americano, mentre Ray è un esempio decisamente da non seguire. Vissuto da sempre all'ombra del successo del fratello, Ray è un agente per la libertà vigilata sovrappeso e sulla via della calvizie, avvelenato dalla piega che ha preso la propria vita, dà la colpa al fratello. La rivalità tra i due segue un percorso morboso che inizierà con un un furto da nulla, ma presto porterà all'omicidio e ad una competizione senza esclusione di colpi. Carrie Coon compare nei panni di Gloria Burgle, capo della polizia locale. Madre appena divorziata, Gloria cerca di capire il nuovo mondo che la circonda, dove le persone sono connesse più intimamente coi propri telefoni che con gli esseri umani intorno a loro. Mary Elizabeth Winstead è la fidanzata di Ray, Nikki Swango, da poco rilasciata su cauzione, con una passione per il bridge competitivo. David Thewlis recita nei panni di V.M. Vargas, un solitario misterioso e vero capitalista i cui capi hanno intenzione di mettersi in affari con Emmit, che il Re dei Parcheggi lo voglia o meno. Per informazioni www.comicon.it.

