Fargo 3: il nuovo promo introduce i personaggi al centro della storia

La terza stagione della serie Fargo debutterà sugli schermi americani il 19 aprile.

Il primo episodio inedito si intitolerà The Law of Vacant Places e mostrerà quello che accade quando la rivalità tra due fratelli darà vita a una situazione di caos all'interno di una piccola comunità del Minnesota.

Ewan McGregor avrà un doppio ruolo, interpreterà infatti i fratelli Emmit e Ray Stussy, che vivono due vite assai diverse. Emmit è un uomo d'affari del Minnesota, affascinante, abile, incarnazione del Sogno Americano nella sua totalità. Ray lavora come agente che supervisiona gli ex detenuti in libertà vigilata e nutre invidia nei confronti della fortuna del fratello.

Ecco il video che introduce i protagonisti:

Nel cast troviamo, inoltre, Carrie Coon nel ruolo di Gloria Burgle, placido capo della polizia di Eden Valley. Mary Elizabeth Winstead sarà Nikki Swango, una ragazza scaltra, seducente e in libertà provvisoria con una grande passione per i tornei di bridge che ha un piano per cambiare la propria situazione. Con loro anche Scoot McNairy, David Thewlis e Michael Stuhlbarg.

