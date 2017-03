Fargo: i protagonisti in due nuovi teaser della terza stagione

I fan della serie Fargo, targata FX, dovranno attendere fino al 19 aprile per assistere alla messa in onda degli episodi inediti.

I nuovi teaser mostrano le prime immagini dei protagonisti della storia, che sarà ambientata nel presente. Ewan McGregor avrà un doppio ruolo, interpreterà i fratelli Emmit e Ray Stussy, che vivono due vite assai diverse. Emmit è un uomo d'affari del Minnesota, affascinante, abile, incarnazione del Sogno Americano nella sua totalità. Ray lavora come agente che supervisiona gli ex detenuti in libertà vigilata e nutre invidia nei confronti della fortuna del fratello.

Never ignore the warning signs. #Fargo's all new story begins April 19 on @FXNetworks. pic.twitter.com/LcoOKm2CVk — Fargo (@FargoFX) March 6, 2017

Oh, ya, this one will chill ya inside out. Keep your cool when #Fargo's all new story premieres April 19 on FX. pic.twitter.com/6cwronfOJv — Fargo (@FargoFX) March 2, 2017

Nel cast troviamo, inoltre, Carrie Coon nel ruolo di Gloria Burgle, placido capo della polizia di Eden Valley. Mary Elizabeth Winstead sarà Nikki Swango, una ragazza scaltra, seducente e in libertà provvisoria con una grande passione per i tornei di bridge che ha un piano per cambiare la propria situazione. Con loro anche Scoot McNairy, David Thewlis e Michael Stuhlbarg.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Fargo: i protagonisti in due nuovi teaser della...