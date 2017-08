Fargo: FX vuole una quarta stagione della serie

Basato parzialmente nell'universo dei fratelli Coen, nato con il film del 1996, Fargo è diventato presto uno degli show preferiti da pubblico e critica. Dopo il successo, il creatore Noah Hawley ha anche prodotto Legion, un'altra serie di successo legata al mondo Marvel, rinnovata per una seconda stagione. Il direttore generale di FX, John Landgraf, ha affermato che la quarta stagione di Fargo è possibile:

"Credo di sì, la faremo. Non abbiamo ancora avuto da Noah l'idea della quarta stagione, ora è impegnato sulle nuove puntate di Legion e ha anche una carriera da regista in crescita, FX dovrà dividerselo con un po' di studios."

La dichiarazione non riporta un sì o un no concreti, ma i fan sono ottimisti dopo aver letto che il direttore del canale sta aspettando il plot dei nuovi episodi. Nel cast della terza e - per ora - ultima stagione di Fargo, troviamo Ewan McGregor, Carrie Coon nel ruolo di Gloria Burgle, placido capo della polizia di Eden Valley. Mary Elizabeth Winstead sarà Nikki Swango, una ragazza scaltra, seducente e in libertà provvisoria con una grande passione per i tornei di bridge che ha un piano per cambiare la propria situazione. Con loro anche Scoot McNairy, David Thewlis e Michael Stuhlbarg.

