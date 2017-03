Fargo 3: nei nuovi teaser conosciamo meglio i fratelli interpretati da Ewan McGregor

FX ha diffuso tre nuovi teaser della terza stagione di Fargo in cui compare Ewan McGregor intento a organizzare qualche misterioso piano. L'attore interpreterà Emmit Stussy e il suo fratello Ray quando lo show tornerà su FX a partire dal 19 aprile.

La terza stagione sarà ambientata nel presente. Ewan McGregor avrà un doppio ruolo, interpreterà i fratelli Emmit e Ray Stussy, che vivono due vite assai diverse. Emmit è un uomo d'affari del Minnesota, affascinante, abile, incarnazione del Sogno Americano nella sua totalità. Ray lavora come agente che supervisiona gli ex detenuti in libertà vigilata e nutre invidia nei confronti della fortuna del fratello.

Carrie Coon sarà Gloria Burgle, capo della polizia locale. Divorziata da poco con un figlio da crescere, Gloria tenta di comprendere il nuovo mondo in cui si trova a vivere. Mary Elizabeth Winstead si calerà nei panni della fidanzata di Ray, Nikki Swango, ex detenuta in libertà vigilata con la passione per il bridge, mentre David Thewlis interpreterà V.M. Vargas, un misterioso e solitario capitalista i cui capi hanno intenzione di fare affari con Emmit, sia che il Re del Parcheggi sia d'accordo o meno.

