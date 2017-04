Fantozzi: addio a Piero Gatti, l'architetto che inventò la poltrona-sacco

Si è spento a Grosseto a 77 anni, per una malattia, l'architetto Piero Gatti. Il suo nome non dirà molto a chi non è esperto di design, ma la sua creazione è ben presente nell'immaginario collettivo nazional popolare. Insieme a Cesare Paolini e Franco Teodoro, nel 1968 Piero Gatti ideo la poltrona "Sacco" nel 1968, entrata nella storia del design italiano e anche nel cinema.

"Si segghi, Fantocci, si segghi" era l'invito rivolto all'iconico personaggio interpretato da Paolo Villaggio ad accomodarsi su una poltrona oggettivamente complicata da utilizzare. La poltrona è tornata più e più volte nei film dedicati a Fantozzi o a Fracchia scatenando l'ilarità degli spettatori.

Vincitrice del Compasso d'Oro nel 1970, la poltrona - un sacco pieno di palline di polistirolo, disponibile in vari colori - fu esposta al Moma di New York nel 1972. Per i tre designer torinesi che avevano inventato la celebre poltrona, il successo fu immediato.

