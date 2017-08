Fantastici 4: Jamie Bell è ancora deluso dal film sulla popolare famiglia Marvel!

Non sono in pochi ad essersi scottati con l'ultimo film dei Fantastici Quattro, a partire dai diretti interessati. Il regista Josh Trank non ha di certo passato mesi sereni, ma anche gli attori sono stati coinvolti nella delusione generale verso il blockbuster della 20Th Century Fox!

Durante un'intervista Jamie Bell che nel film intepretava Ben Grimm, meglio conosciuto come La Cosa, ha rilasciato un'intervista tornando a parlare dei tanti problemi della produzione. L'attore di Billy Elliot ha infatti dichiarato: "Ci sono diverse cose di quel film di cui non sono chiaramente orgoglioso. Io sono un attore e mi limito a fare il mio mestiere sul set, ma con qualcosa come questo tutto parte con le migliore intenzioni. Pensavamo di fare qualcosa di unico e originale, con una sua integrità. Credo che il film si sia davvero allontanto da queste premesse, ne siamo rimasti tutti delusi. Purtroppo nell'industria cinematografica può capitare! Funziona così!"

Il film sulla popolare famiglia di supereroi Marvel con Miles Teller, Kate Mara e Michael B. Jordan è stato realizzato in primis per non perdere i diritti sui personaggi, rendendo la produzione frettolosa e poco incisiva. Fantastic 4 ha avuto una pesante post-produzione, con tanto di riprese aggiuntive e alcuni tweets contro lo studios da parte del regista Josh Trank che hanno sollevato un polverone.

Mentre la FOX sta ancora cercando di capire quale formula adottare per un nuovo film sui Fantastici 4, non ci sono altri sequel o reboot all'orizzonte e potrebbero non esserci ancora per molto tempo!

