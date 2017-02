Falchi, clip esclusiva del film con Fortunato Cerlino diretto da Toni D’Angelo

Patrizio Marino

Il prossimo 2 marzo uscirà nelle sale italiane Falchi, il nuovo lungometraggio diretto da Tony D'Angelo. Il fim ha tra i protagonisti Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Xiaoya Ma e si avvale della partecipazione straordinaria di Pippo Delbono e Stefania Sandrelli.

Il film è ambientato a Napoli, Fortunato Cerlino e Michele Riondino sono Peppe e Francesco, due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli. In sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese.

Leggi anche:

"Il film sottolinea l'evoluzione emotiva di due differenti personalità, due poliziotti che risolvono l'abbrutimento di una vita cinica e violenta attraverso la speranza dei sentimenti - dichiara Toni D'Angelo - È una storia dai toni forti ambientata in una Napoli così come mio padre me l'ha sempre raccontata, una Napoli che mi riporta a sé in ogni cosa che faccio".

Nino D'Angelo, padre del regista, è autore delle musiche del film e della canzone "Puortame cu te". Prodotto da Minerva Pictures e Figli del Bronx con Rai Cinema il film sarà distribuito da Koch Media.

Oggi vi presentiamo una clip inedita e in esclusiva del film Falchi, in questa scena Francesco si fa massaggiare da una ragazza cinese (Xiaoya Ma) da questo incontro prenderà il via la guerra personale dei due protagonisti contro la malavita cinese di Napoli.

Home News Falchi, clip esclusiva del film con Fortunato...