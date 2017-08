Facebook annuncia il lancio di Watch, una piattaforma dedicata agli show

Facebook ha annunciato che sta per lanciare Watch, una nuova piattaforma per gli show che sarà disponibile su mobile, desktop e laptop e nelle app TV. I contenuti sono costituiti da episodi - in diretta o registrati - e seguono un tema o una trama. Per aiutare gli utenti a tenere il passo con gli show che seguono ci sarà anche una Watchlist.

Watch è personalizzato per aiutare a scoprire nuovi show, organizzati in base a ciò che guardano gli amici e la community. Ad esempio, si troveranno sezioni quali I più discussi che raccoglie i contenuti che generano molte conversazioni, Cosa sta facendo ridere le persone che include gli show per i quali gli utenti hanno usato la reazione Haha molte volte e Cosa stanno guardando gli amici che aiuta a connettersi con gli amici che stanno seguendo alcune tipologie show.

Durante la visione di uno show si potranno vedere i commenti e connettersi con gli amici e con altri spettatori, o partecipare a un gruppo dedicato di Facebook per lo specifico contenuto.

La piattaforma aiuterà i creatori e gli editori a trovare un pubblico, creare una community di appassionati e fare business.

A sfruttare il serivizio potranno essere in particolare gli show che coinvolgono i fan e la community, quelli live che puntano a una connessione diretta con i fan, i progetti con un filo narrativo o un tema coerente, e gli eventi dal vivo che uniscono la community.

Facebook, per dare ispirazione ai creatori, ha anche contribuito a produrre alcuni show che sono esempi di contenuti dedicati alla community e serie ad episodi. Ad esempio, Returning the Favor è una serie presentata da Mike Rowe in cui trova persone che compiono imprese straordinarie per la loro community, le racconta al mondo e, a sua volta, fa qualcosa di straordinario per loro. I candidati sono nominati direttamente dai fan di Mike su Facebook.

Ecco alcune immagini che illustrano le funzioni di Watch:

