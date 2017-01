Extreme Universe: il fumetto di Rob Liefeld, creatore di Deadpool, diventerà un film

I personaggi protagonisti delle storie raccontate nei fumetti di Extreme Universe arriveranno sul grande schermo grazie alla collaborazione tra Graham King , Akiva Goldsman, Brooklyn Weaver e Fundamental Films. Il fumetto originale è stato firmato da Rob Liefeld, creatore di Deadpool.

Tra le pagine dei nove numeri pubblicati sono presenti oltre 100 personaggi tra cui Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Bloodwulf, Lethal, Baboom e Nitro-Gen. Non è chiaro, per ora, quale sarà l'approccio alla storia e quali eroi e villain arriveranno sul grande schermo.

King ha dichiarato: "Rob ha un'incredibile capacità di creare storie uniche con personaggi indimenticabili ed Extreme Universe non fa eccezione. Queste storie sono fantastiche e non potrei immaginare dei partner migliori rispetto a Mark e al suo team della Fundamental Films per lavorare su questo progetto".

Liefeld ha aggiunto che ritiene un sogno che diventa realtà poter lavorare con Akiva Goldsman e Graham King per portare in vita i personaggi e le storie.

