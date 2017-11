Evanna Lynch sarà la protagonista del film Indigo Valley

Evanna Lynch, conosciuta dai fan grazie al suo ruolo di Luna Lovegood nei film di Harry Potter, sarà la protagonista nel film Indigo Valley, una co-produzione americana, britannica e islandese.

Il progetto si basa sul corto di Jaclyn Bethany che reciterà nel lungometraggio di cui sarà la regista.

La storia ha come protagonista una coppia di giovani sposi che parte per un viaggio e deve, inaspettatamente, compiere il percorso con la sorella maggiore della donna, un'attrice che è uscita da poco da una clinica in cui ha cercato di disintossicarsi.

Bethany sarà la sorella maggiore, mentre Evanna avrà la parte della neosposa. Gelosia, insicurezza e tensione sessuale emergeranno nel paesaggio desolato dell'Islanda, mettendo a rischio il futuro delle tre persone.

