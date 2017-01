Ethan Hawke inizia le riprese del film che racconterà la vita di Blaze Foley

Ethan Hawke ha iniziato le riprese di Blaze, un film drammatico che racconterà la storia del cantautore Blaze Foley.

Il progetto è un adattamento di Living In The Woods In A Tree e la sceneggiatura è stata scritta dall'attore e regista insieme all'autrice Sybil Rosen, la donna amata dall'artista.

Il ruolo principale è stato affidato all'esordiente Ben Dickey e la produzione avverrà in Louisiana e Mississippi.

Foley è una leggenda del movimento Texas Outlaw Music ed era nato in una casa costruita su un albero, venendo poi ucciso nel salotto di Concho January a causa di un colpo di arma da fuoco sparato dal figlio dell'amico.

Hawke ha dichiarato: "Ho amato la musica di Blaze per molto tempo e come molte altre persone sono stato colpito dagli eventi della sua vita, ma dopo aver letto il meraviglioso libro biografico di Sybil Rosen ho deciso che questo progetto aveva la priorità. Ora speriamo di proporre a un pubblico molto più ampio la sua commovente storia e il talento musicale".

Fanno parte del cast anche Alia Shawkat, interprete di Sybil, mentre la Rosen avrà il ruolo di sua madre. Charlie Sexton reciterà nella parte di Townes Van Zant e tra i vari protagonisti ci sarà anche Josh Hamilton.

