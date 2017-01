Ethan Hawke e Noomi Rapace protagonisti del thriller "Stockholm"

Ethan Hawke e Noomi Rapace saranno i protagonisti del thriller Stockholm, scritto e diretto da Robert Budreau (Born To Be Blue).

Le riprese inizieranno nel mese di aprile e il lungometraggio racconterà la storia, realmente accaduta, di una rapina in banca durante la quale sono stati presi degli ostaggi che, sorprendentemente, si allearono con i criminali ribellandosi alle autorità.

L'evento, all'origine del fenomeno psicologico conosciuto come "Sindrome di Stoccolma", è stato raccontato nell'articolo The Bank Drama, pubblicato nel 1974 dalla rivista New Yorker.

Tra i produttori ci sarà anche Jason Blum con la sua Blumhouse, oltre a Scott Aversano e Will Russell-Shapiro.

