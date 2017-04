E.T. e le creature di Carlo Rambaldi in mostra al Romics 2017 (FOTO e VIDEO)

Come ogni anno il Romics, la manifestazione romana dedicata al fumetto ed al mondo dell'intrattenimento, ha dedicato uno dei suoi padiglioni al mondo del cinema, con manifesti, cartonati ed installazioni dedicate ai film di recente e prossima uscita, da Ghost in the Shell e I Puffi - Viaggio nella foresta segreta agli imminenti Alien: Covenant e Wonder Woman, senza tralasciare uno dei successi annunciati della prossima estate come Spider-Man: Homecoming.

In particolare l'alieno di 20th Century Fox è stato tra le star indiscusse dell'edizione, con una statua del popolare xenomorfo con cui immortalarsi, mentre l'eroina DC Comics che vedremo interpretata da Gal Gadot a giugno ha beneficiato di un notevole spazio in cui intrattenere il pubblico con animazione e giochi, oltre ad una mostra dedicata ai 75 anni dalla sua creazione a fumetti.

Anche l'Alien che fa capo al film di Ridley Scott, però, ha avuto un suo spazio espositivo, essendo parte integrante della mostra dedicata a Carlo Rambaldi, fiore all'occhiello dell'Area Movie per questa edizione: oltre ad una riproduzione di E.T. A grandezza naturale ed una mano di King Kong a completare la scenografia, la mostra mostrava una panoramica completa degli studi fatti dal maestro per le sue creature più famose, dall'extra-terrestre di Steven Spielberg ad Alien e la scimmia gigante, oltre ad una selezione di foto dell'artista con le sue creazioni ed al lavoro sul set, accompagnate da ritagli della stampa del periodo.

