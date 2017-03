Erased: in arrivo la serie tv targata Netflix

Netflix ha annunciato la produzione di una serie televisiva giapponese ispirata al manga Erased ad opera di Kei Sanbe. La serie debutterà il prossimo inverno in ben 190 paesi. Fanno parte del cast Reo Uchikawa che interpreterà Satoru Fujinuma, Mio Yuuki sarà Airi Katagiri e Rinka Kakihara vestirà i panni di Kayo Hinazuki. Le riprese verranno effettuate in 4K nella città di Tomakomai, dove è ambientato il manga.

Satoru Fujinuma è un 29enne mangaka fallito che non riesce a far decollare la sua arte come vorrebbe e nel frattempo lavora come fattorino per la consegna a domicilio in una pizzeria di Tokyo. In seguito a un misterioso evento, Satoru ha ottenuto il talento soprannaturale di vedere in flash i momenti che precedono la morte delle persone e cerca di evitare tali morti ove possibile. Quando però Satoru diverrà il primo sospettato di un grave delitto, dovrà dimostrare la propria innocenza. Il giovane verrà così sbalzato indietro nel tempo, alle elementari, epoca in cui nella sua città d'origine (Hokkaido) imperversa un serial killer pedofilo.

