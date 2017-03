Enzo Ferrari, Hugh Jackman nuovo protagonista del film di Michael Mann?

Michael Mann sembra essere intenzionato finalmente a realizzare il film biografico dedicato a Enzo Ferrari, questa volta con protagonisti Hugh Jackman e Noomi Rapace nel ruolo della moglie del fondatore della famosa casa automobilistica.

L'inizio della produzione è prevista, secondo i progetti attuali, per l'estate 2018.

Il regista ha iniziato a lavorare all'idea circa 17 anni fa insieme a Sydney Pollack. Gli eventi raccontati sul grande schermo saranno ambientati nel 1957, anno in cui Ferrari era particolarmente attivo nella sua battaglia contro Maserati.

Il protagonista, in un primo momento, avrebbe dovuto essere Christian Bale ma la star ha rinunciato perché non era disposto a prendere peso per interpretare il ruolo di Ferrari.

